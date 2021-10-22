ЦБ повысил ключевую ставку до 7,5%

Центральный банк России в шестой раз подряд повысил ключевую ставку, причем сразу на 0,75% - до 7,5%. В прогнозах большинства аналитиков по октябрьскому заседанию совета директоров ЦБ звучала цифра в 0,5%, а то и в 0,25%.

Основной причиной повышения регулятор по-прежнему называет высокую инфляцию. По итогам года она составит 7,4-7,9%, считают в ЦБ.

"Вклад в инфляцию со стороны устойчивых факторов остается существенным в связи с более быстрым расширением спроса по сравнению с возможностями наращивания выпуска. В этих условиях и с учетом вновь повысившихся инфляционных ожиданий баланс рисков для инфляции значимо смещен в сторону проинфляционных. Это может привести к более продолжительному отклонению инфляции вверх от цели. Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение инфляции к 4%", - говорится в сообщении пресс-службы Центрального банка России.

Регулятор по-прежнему "допускает возможность", что на ближайших заседаниях совета директоров ставка продолжит повышаться (в этом году будет только одно плановое заседание – 17 декабря).

По прогнозу Банка России, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% в 2022 году и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%.