В Тюмени начался суд над подельником экс-главы тюменского ГИБДД

В Ленинском районном суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Низомжона Турсунова, которого обвиняют в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Дело рассматривается в порядке главы 40.1 УПК РФ. Турсунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена подсудимому на шесть месяцев, по 28 апреля 2022 года, - говорится в сообщении.



Следующее судебное заседание назначено на 7 декабря 2021 года.

По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 г. Селюнин через посредника, которым стал его близкий знакомый, построил на своем земельном участке придомовой комплекс. Работы он оплатил деньгами, которые получил в качестве взяток от иностранцев за получение водительских удостоверений. Общая сумма взяток составила более 600 тыс. руб.