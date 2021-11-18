18 Ноября 2021
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суд, судья, судебное заседание, молоток, судебный молоток (2017) | Фото: verywell.com

В Тюмени начался суд над подельником экс-главы тюменского ГИБДД

В Ленинском районном суде сегодня началось рассмотрение уголовного дела в отношении Низомжона Турсунова, которого обвиняют в шести эпизодах посредничества во взятках экс-начальнику управления ГИБДД по Тюменской области Александру Селюнину, сообщили Накануне.RU в Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

"Дело рассматривается в порядке главы 40.1 УПК РФ. Турсунов заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором. Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена подсудимому на шесть месяцев, по 28 апреля 2022 года, - говорится в сообщении.

Следующее судебное заседание назначено на 7 декабря 2021 года.

По данным следствия, с июня по ноябрь 2020 г. Селюнин через посредника, которым стал его близкий знакомый, построил на своем земельном участке придомовой комплекс. Работы он оплатил деньгами, которые получил в качестве взяток от иностранцев за получение водительских удостоверений. Общая сумма взяток составила более 600 тыс. руб.



Теги: суд, Александр Селюнин, ГИБДД, арест, взятка



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