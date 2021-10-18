Дело экс-главы управления ГИБДД по Тюменской области, обвинённого во взяточничестве, поступило в суд

18 Октября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Игра в кальмара" – о чем сериал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
Глава УГИБДД по Тюменской области Александр Селюнин (2018) | Фото: УМВД по Тюменской области

Дело экс-главы управления ГИБДД по Тюменской области, обвинённого во взяточничестве, поступило в суд

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

В поле зрения оперативников Селюнин попал во время расследования уголовного дела в отношении его подчиненного, начальника одного из отделов ГИБДД Михаила Жигалкина. На следующий день бывший начальник управления отправился под стражу постановлением Ленинского районного суда.

Адвокат Селюнина несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 25 ноября. Дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Дело экс-главы управления ГИБДД по Тюменской области, обвинённого во взяточничестве, поступило в суд

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Александр Селюнин, ГИБДД, арест, взятка



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 05.10.2021 12:25 Мск Арестованный за взятки экс-глава тюменского ГИБДД признал свою вину
Ранее 24.08.2021 16:10 Мск Экс-главе УГИБДД по Тюменской области продлили арест
Ранее 19.08.2021 11:00 Мск Уволен начальник управления ГИБДД по Тюменской области, которому вменили получение взятки
Ранее 16.04.2021 14:45 Мск В Тюмени арестован глава областного управления ГИБДД, которому вменяют выдачу за деньги прав без экзаменов
Ранее 15.04.2021 09:45 Мск Главе тюменского УГИБДД вменяют выдачу за деньги прав без экзаменов
Ранее 15.04.2021 08:20 Мск В Тюмени задержан глава областного управления ГИБДД


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети