Дело экс-главы управления ГИБДД по Тюменской области, обвинённого во взяточничестве, поступило в суд

В Ленинский районный суд Тюмени поступило уголовное дело в отношении бывшего начальника УГИБДД по Тюменской области Александра Селюнина, обвиняемого в получении взятки, сообщили Накануне.RU в объединённой пресс-службе судебной системы региона.

В поле зрения оперативников Селюнин попал во время расследования уголовного дела в отношении его подчиненного, начальника одного из отделов ГИБДД Михаила Жигалкина. На следующий день бывший начальник управления отправился под стражу постановлением Ленинского районного суда.

Адвокат Селюнина несколько раз просил направить своего подзащитного под домашний арест, однако суд посчитал, что на свободе он может воздействовать на свидетелей, уничтожить вещественные доказательства или скрыться. Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 25 ноября. Дело передано судье для решения вопроса о его принятии к производству.