18 Ноября 2021
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Общество Свердловская область
(2005) | Фото: pics.cry.ru

Число смертей среди covid-зараженных на Среднем Урале превысило 8000

Количество смертельных исходов среди жителей Свердловской области, зараженных коронавирусом, перешло рубеж в 8 тыс., сообщили Накануне.RU в местном оперштабе. Прибавляя 35 новых случаев, зарегистрированных накануне, общее число почивших пациентов составило 8 тыс. 22 человека.

В полку зараженных также прибавление - зарегистрировано еще 739 случаев, увеличивая статистику до 170 тыс. 499. Фиксируется и увеличение числа выздоровевших: выписано 504 человека, общее число свердловчан, одержавших победу над вирусом - 151 тыс.10.

В свою очередь состояние заболевших оставляет желать лучшего. 911 были госпитализированы в тяжелом состоянии. Сейчас 586 из них находятся в реанимационно-анестезиологических отделениях, в том числе 470 – на аппаратах ИВЛ. 7 тыс. 280 человек сейчас в состоянии средней степени тяжести и наблюдаются специалистами в местных медицинских отделениях.



Теги: коронавирус, смерть, COVID-19



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