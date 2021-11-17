Нижневартовск "прирос" 1,3 тысячи квартир

Нижневартовск оставляет за собой одну из лидирующих позиций в Югре по вводу жилья. По состоянию на 12 ноября, в городе сдано в эксплуатацию свыше 86 тыс. "квадратов" жилой площади. Фактически, в городе стало на 1,3 тыс. квартир больше, сообщили Накануне.RU в мэрии.

Многоэтажные дома в этом году появились на улице Дзержинского, в кварталах "Прибрежный" и 16-П. Сегодня новоселье отпразднуют жители дома №16-А по улице Строителей. Все квартиры, а их здесь 210, запроектированы для семейного заселения, выполнены в чистовой отделке.

В данном доме применены новые входные группы по типу так называемого "прозрачного подъезда". Он представляет собой витражную остекленную конструкцию с отделкой из керамогранита, что делает его более светлым и удобным для использования. В каждом подъезде на первом этаже обустроены отдельные помещения – колясочные, которые позволят жителям дома хранить детские коляски, а также велосипеды в специально отведенном месте.

Как сообщил застройщик – ЗАО "Нижневартовскстройдеталь", пятисекционным крупнопанельным жилым домом переменной этажности (9-12 этажей) завершается застройка микрорайона В1, располагающегося в восточной части города, которая продолжает свое развитие. В этом году закончилось строительство очередного участка на улице Нововартовской. Очередные 609 м возвели в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги". Строительство магистрали, которая является дублером улицы Лопарева, будет продолжено в следующем году.