16 Ноября 2021
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Общество В России Москва
(2004) | Фото

Экс-депутатам Госдумы, отказавшимся покидать служебное жилье, пригрозили исключением из "ЕР"

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о том, что несколько бывших депутатов парламента, не прошедших в новый созыв, до сих пор не освободили служебные квартиры.

"Недостойная ситуация для народных избранников: полномочия кончились - будьте любезны сдать служебное жилье, - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале. -  Если в ближайшее время те из экс-депутатов, кто избирался от "ЕР", не освободят квартиры, к ним будут применены жесткие меры партийного воздействия - вплоть до исключения".

Он добавил, что не все из "отказников" являются членами партии. Например, привлекаемый сейчас к уголовной ответственности Алексей Бурнашов.  



Теги: депутаты, госдума, служебные квартиры, александр хинштейн



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