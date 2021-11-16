Экс-депутатам Госдумы, отказавшимся покидать служебное жилье, пригрозили исключением из "ЕР"

Глава комитета Госдумы по информполитике, "единоросс" Александр Хинштейн прокомментировал сообщения о том, что несколько бывших депутатов парламента, не прошедших в новый созыв, до сих пор не освободили служебные квартиры.

"Недостойная ситуация для народных избранников: полномочия кончились - будьте любезны сдать служебное жилье, - пишет Хинштейн в своем Telegram-канале. - Если в ближайшее время те из экс-депутатов, кто избирался от "ЕР", не освободят квартиры, к ним будут применены жесткие меры партийного воздействия - вплоть до исключения".

Он добавил, что не все из "отказников" являются членами партии. Например, привлекаемый сейчас к уголовной ответственности Алексей Бурнашов.