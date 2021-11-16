16 Ноября 2021
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Общество Москва
Владимир Жириновский (2020) | Фото: Госдума РФ

Генпрокурор рассказал, почему Жириновского не пустили к Фургалу в СИЗО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня пожаловался генеральному прокурору Владимиру Краснову, что его, депутата Госдумы, отказались беспрепятственно пустить в СИЗО для встречи с однопартийцем и бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Политик считает, что начальник изолятора нарушает закон, наделяющий депутатов Госдумы правом посещать подобные учреждения.

Но Краснов с Жириновским не согласился, указав на то, что депутаты могут посещать СИЗО с целью контроля и проверок, но не для посещения подследственных.



Теги: игорь краснов, владимир жириновский, сергей фургал, сизо



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