Генпрокурор рассказал, почему Жириновского не пустили к Фургалу в СИЗО

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сегодня пожаловался генеральному прокурору Владимиру Краснову, что его, депутата Госдумы, отказались беспрепятственно пустить в СИЗО для встречи с однопартийцем и бывшим губернатором Хабаровского края Сергеем Фургалом. Политик считает, что начальник изолятора нарушает закон, наделяющий депутатов Госдумы правом посещать подобные учреждения.

Но Краснов с Жириновским не согласился, указав на то, что депутаты могут посещать СИЗО с целью контроля и проверок, но не для посещения подследственных.