В Челябинской области задержали мужчину после гибели жены и детей при пожаре в частном доме

В Челябинской области местный житель подозревается в причинении смерти по неосторожности супруге и двум детям, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Напомним, днем 15 ноября в одном из частных домов Копейска при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела местной жительницы и ее детей: 4-летнего мальчика и полуторагодовалой дочери. По предварительным данным, пожар вспыхнул из-за возгорания бытового газа.

Следствие считает, что в начале ноября подозреваемый, не обладая специальными навыками и профессиональными познаниями, самостоятельно установил газовое оборудование и газовый баллон для отопления в доме. 15 ноября произошла утечка газа с последующем возгоранием.

Сейчас мужчина задержан. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения.