16 Ноября 2021
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уголовное дело (2016) | Фото: ptzgovorit.ru

В Челябинской области заведено дело по факту смерти женщины и двух детей

Днем 15 ноября в одном из частных домов города Копейска при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела местной жительницы и ее детей: 4-летнего мальчика и полуторагодовалой  дочери.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, по предварительным данным, пожар вспыхнул из-за возгорания бытового газа.

Принято решение о заведении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.

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Теги: пожар, дети



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