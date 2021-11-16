В Челябинской области заведено дело по факту смерти женщины и двух детей

Днем 15 ноября в одном из частных домов города Копейска при тушении пожара сотрудники МЧС обнаружили тела местной жительницы и ее детей: 4-летнего мальчика и полуторагодовалой дочери.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, по предварительным данным, пожар вспыхнул из-за возгорания бытового газа.

Принято решение о заведении уголовного дела по статье "Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В настоящее время по делу проводятся следственные действия.