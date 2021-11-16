Николай Стариков заявил о проблемах с получением QR-кодов военнослужащими

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" писатель Николай Стариков опубликовал письмо офицера российской армии. В нем говорится о проблемах получения QR-кодов военнослужащими.

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Офицер пишет, что большинство военнослужащих проходят вакцинацию в ведомственных поликлиниках, откуда информация никуда не передается и QR-код не присваивается. Правда, часто командование находит пути взаимодействия с органами власти, передает данные о вакцинированных, и военнослужащие цифровые коды все же получают. Но на практике зачастую "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Так, офицер сообщил свою историю.

"Если военнослужащий сделает прививку в гражданской поликлинике (мой случай, прививку делал в Москве), то QR-код он не получит. Дело в том, что электронная база данных, в которой ведётся учёт, жёстко завязана на номер полиса ОМС, который военнослужащим иметь не положено. Бумажный сертификат мне выдали, но сразу предупредили, что в Госуслугах информации о том, что я вакцинирован, скорее всего не будет. Так оно и получилось. А по телефонам горячей линии звучит ожидаемая беспомощность", - говорится в письме.

Он считает, что "QR-кодирование ничего общего не имеет с борьбой против вируса". И это как клеймо.

"Кто же подменил борьбу с вирусом предложениями, которые раскалывают общество, унижают человеческое достоинство и неизбежно понизят доверие и рейтинг руководства страны?" - заключает Стариков вопросом.

Также он отмечает, что недопустима никакая дискриминация и государство обязано соблюдать все свои обязательства перед гражданами, независимо от их "вакцинного статуса". Иначе социально-экономические последствиями для страны превысят ущерб от любой пандемии.