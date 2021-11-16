Николай Стариков заявил о проблемах с получением QR-кодов военнослужащими

16 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Армия и ВПК В России
Военнослужащие (2021) | Фото: Накануне.RU

Николай Стариков заявил о проблемах с получением QR-кодов военнослужащими

Член Центрального совета партии "Справедливая Россия - За Правду!" писатель Николай Стариков опубликовал письмо офицера российской армии. В нем говорится о проблемах получения QR-кодов военнослужащими.
Читайте также:

Офицер пишет, что большинство военнослужащих проходят вакцинацию в ведомственных поликлиниках, откуда информация никуда не передается и QR-код не присваивается. Правда, часто командование находит пути взаимодействия с органами власти, передает данные о вакцинированных, и военнослужащие цифровые коды все же получают. Но на практике зачастую "спасение утопающих - дело рук самих утопающих". Так, офицер сообщил свою историю.

"Если военнослужащий сделает прививку в гражданской поликлинике (мой случай, прививку делал в Москве), то QR-код он не получит. Дело в том, что электронная база данных, в которой ведётся учёт, жёстко завязана на номер полиса ОМС, который военнослужащим иметь не положено. Бумажный сертификат мне выдали, но сразу предупредили, что в Госуслугах информации о том, что я вакцинирован, скорее всего не будет. Так оно и получилось. А по телефонам горячей линии звучит ожидаемая беспомощность", - говорится в письме.

Он считает, что "QR-кодирование ничего общего не имеет с борьбой против вируса". И это как клеймо.

"Кто же подменил борьбу с вирусом предложениями, которые раскалывают общество, унижают человеческое достоинство и неизбежно понизят доверие и рейтинг руководства страны?" - заключает Стариков вопросом.

Также он отмечает, что недопустима никакая дискриминация и государство обязано соблюдать все свои обязательства перед гражданами, независимо от их "вакцинного статуса". Иначе социально-экономические последствиями для страны превысят ущерб от любой пандемии.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: вакцинация, армия, николай стариков, QR-код



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети