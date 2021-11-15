15 Ноября 2021
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Экономика В России
ПМЭФ, Сергей Глазьев (2018) | Фото: Накануне.RU

Глазьев заявил о вреде для экономики применяемых мер по борьбе с ковидом

Применяемые меры по борьбе с коронавирусом имеют явные негативные последствия для экономики. Об этом заявил академик РАН экономист Сергей Глазьев в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что, несмотря на рост в фармацевтической и электронной промышленности, информационно-коммуникационном секторе, общее падение ВВП оценивается в 5%.

"При этом нет статистически значимой зависимости между жесткостью мер социальной изоляции и уровнем заболеваемости и смертности, хотя есть очевидная обратная зависимость с уровнем экономической активности", - подчеркнул академик.

Также очевидны социальные последствия: стресс, вредный для здоровья населения; резкое снижение качества жизни; рост социального неравенства в условиях нелепых запретов.

Глазьев критикует принуждение к вакцинации, напоминая, что она нигде не остановила ковид. И чем больше власти признают снижение ее эффективности, тем сильнее ее навязывают, хотя есть статистически значимая зависимость между ростом числа прививок и заболеваемости. Он считает, что за этим стоит банальный коммерческий интерес, так как производство вакцин - очень доходное дело.

Меры борьбы с ковидом неэффективны и с точки зрения прекращения эпидемии, а народ их не принимает, делает вывод академик.

"Колоссальные экономические потери и ущерб здоровью населению вследствие мер социальной изоляции являются неоправданными. Попытки их продолжения или повторного введения в свете очевидного отсутствия статистически значимого влияния на прекращение пандемии следует квалифицировать как некомпетентность принимающих решения лиц, халатность, злоупотребление служебным положением или вредительство", - заключил Глазьев.

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Теги: коронавирус, ковид, Сергей Глазьев



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