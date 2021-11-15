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Происшествия Курганская область
улица Гоголя, Курган (2020) | Фото: Накануне.RU

В Курганской области после видео с издевательствами над детдомовцами уволят воспитателей

В Курганской области уволят воспитателей детдома после появления видео с издевательствами старших воспитанников над ребенком, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

Напомним, ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетним детям.

"В ходе проверки установлены недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. Воспитателей уволят, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания", - сообщила руководитель главного управления соцзащиты населения Курганской области Анастасия Золотухина.

Пострадавший прошёл независимую медико-социальную экспертизу и осмотр узкими специалистами областной детской больницы имени Красного Креста – педиатром, неврологом, травматологом. Отклонения в состоянии здоровья не выявлены. Подросток, совершивший противоправные действия, помещен в изолятор временного содержания.

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Теги: детдом, дети, следственный комитет, подростки, протокол, полиция, мвд, издевательства



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