В Курганской области после видео с издевательствами над детдомовцами уволят воспитателей

В Курганской области уволят воспитателей детдома после появления видео с издевательствами старших воспитанников над ребенком, сообщили Накануне.RU в администрации региона.

Напомним, ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетним детям.

"В ходе проверки установлены недобросовестное исполнение старшим воспитателем, воспитателями, медицинскими работниками и педагогом-психологом служебных обязанностей в части организации работы с воспитанниками. Воспитателей уволят, медицинским работникам, педагогу-психологу, старшему воспитателю, ответственному за организацию воспитательного процесса в данном учреждении, будут вынесены дисциплинарные взыскания", - сообщила руководитель главного управления соцзащиты населения Курганской области Анастасия Золотухина.

Пострадавший прошёл независимую медико-социальную экспертизу и осмотр узкими специалистами областной детской больницы имени Красного Креста – педиатром, неврологом, травматологом. Отклонения в состоянии здоровья не выявлены. Подросток, совершивший противоправные действия, помещен в изолятор временного содержания.