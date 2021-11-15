Ведется проверка после сообщений о жестоком обращении с детьми в курганском детдоме
Следственными органами СКР по Курганской области организована доследственная проверка по факту размещенной в одной из социальных сетей информации об издевательствах над детьми в детском доме в Юргамышском районе.
Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, речь идет о жестоком обращении со стороны воспитанников старшего возраста.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, изложенные в публикации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщалось ранее, на Сахалине сотрудница интерната для умственно отсталых решила искупать одну из воспитанниц, начала набирать воду в ванну и вышла в другое помещение.