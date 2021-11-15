На подростков, издевавшихся над детьми в детдоме под Курганом, составлены протоколы

В отношении двух 16-летних воспитанников Кипельского детского дома составлены протоколы об административном правонарушении, сообщили Накануне.RU в пресс-службе УМВД России по Курганской области.

Напомним, ранее в соцсетях появились видеокадры жестокого обращения со стороны старших воспитанников детского дома по отношению к малолетним детям.

"Сотрудниками полиции приняты меры административного характера в отношении несовершеннолетних, издевавшихся над малолетним воспитанником детского дома. После опубликования в социальных сетях информации об издевательствах над воспитанником Кипельского детского дома в учреждение незамедлительно выехали сотрудники полиции. Установлены все лица, причастные к противоправному деянию и съемке его на видео. В отношении двух 16-летних воспитанников детского дома составлены протоколы об административном правонарушении по ст. 6.1.1. КоАП РФ. В настоящее время один из подростков помещен в Центр временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей УМВД России по Курганской области, в отношении второго решение принимается", - сообщили в полиции.

Сотрудники ПДН проводят проверку по статье УК РФ "Истязание".

О проверке также сообщал Следственный комитет. Ранее власти региона сообщили также, что служебную проверку в детском доме также проводит Главное управление социальной защиты населения, на место выехала областной уполномоченный по правам ребенка Алена Лопатина. По данным начальника этого ведомства Анастасии Золотухиной, с подростками организованы воспитательные мероприятия.