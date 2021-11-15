В Тюменской области ушёл в отставку глава департамента ЖКХ

Директор департамента жилищно-коммунального хозяйства Тюменской области Мугаммир Галиуллин освобождён от занимаемой должности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора региона.

Отставка произошла по собственному желанию чиновника с 15 ноября. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Напомним, Галиуллин не проработал в этой должности и года. О его назначении на этот пост стало известно в конце ноября прошлого года. До этого (в 2014-20 гг.) Галиуллин возглавлял "Водоканал", а в мае 2020 г. он ушёл на пенсию. В кресле главы организации его сменил бывший главный инженер предприятия Андрей Максимов.

Отметим, летом в Тюмени побывал замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. В 2019-20 гг. в регионе завершено 228 объектов благоустройства, доложила заместитель директора областного департамента жилищно-коммунального хозяйства Наталья Якуба. На это выделены 2,9 млрд руб. Из них в рамках регионального проекта "Формирование комфортной городской среды" за 1,35 млрд руб. благоустроено 47 объектов. Максим Егоров осмотрел скверы на Вьюжной и Якова Неумоева. Проект сквера на Вьюжной в районе Тюменской слободы вошёл в федеральный реестр лучших практик благоустройства по итогам 2019 г.. В 2021 г. по результатам голосования на единой федеральной платформе, созданной Минстроем РФ по проекту "Формирование комфортной городской среды", жители Тюменской области выбрали шесть дизайн-проектов в Тюмени и Ишиме. Все они будут реализованы в 2022 г.