Руководителем тюменского областного департамента ЖКХ стал экс-директор "Водоканала"
Руководителем областного департамента жилищно-коммунального хозяйства стал экс-директор "Тюмень Водоканала" Мугаммир Галиуллин, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
Соответствующее распоряжение сегодня подписал губернатор Тюменской области Александр Моор.
"Водоканал" Мугаммир Галиуллин возглавлял с 2014 г. В мае 2020 г. он ушел на пенсию. Новым директором стал Андрей Максимов, бывший главный инженер предприятия.