Руководителем тюменского областного департамента ЖКХ стал экс-директор "Водоканала" 

"Водоканал" Мугаммир Галиуллин возглавлял с 2014 г. В мае 2020 г. он ушел на пенсию. Новым директором стал Андрей Максимов , бывший главный инженер предприятия.

Руководителем областного департамента жилищно-коммунального хозяйства стал экс-директор "Тюмень Водоканала" Мугаммир Галиуллин , сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.





