11 Ноября 2021
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Общество За рубежом
Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

В Германии резкий всплеск заболеваемости COVID-19 – 50 тысяч новых случаев за сутки

В Германии наблюдается лавинообразный рост заболевших коронавирусом: еще накануне суточная заболеваемость составила 39,6 тыс. случаев, сегодня уже – 50,1 тыс. Это рекорд с начала пандемии. Также за сутки скончалось 235 человек.

Исполняющая обязанности канцлера Германии Ангела Меркель заявила по этому поводу, что требуется принятие срочных мер. "К сожалению, уровень вакцинации у нас недостаточно высок, чтобы предотвратить быстрое распространение вируса", - отметила глава правительства.

"Сейчас у нас настоящая чрезвычайная ситуация. Мы должны предпринять что-то прямо сейчас", - заявил Кристиан Дростен, руководитель отделения вирусологии берлинской больницы Шарите.

Власти ФРГ неоднократно заявляли, что не намерены вводить локдаун, вместо этого они призывают граждан пройти вакцинацию.

Ожидается, что уже на этой неделе в Германии будет принят продлен режим "эпидемической ситуации национального масштаба", который позволит правительству принимать новые ограничительные меры в условиях пандемии.

По официальным данным, в Германии вакцинировано около 67% от 83-миллионного населения. В отличие от многих других европейских стран (и России) Германия не стала вводить обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан.

Немецкие эксперты-эпидемиологи говорят, что коллективный иммунитет ниже 75% населения означает "экспоненциальный рост заболеваемости при слишком большой занятости коек интенсивной терапии".

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Теги: германия, эпидемия, коронавирус



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