Набиуллина заявила об опасном росте закредитованности россиян необеспеченными займами

Банк России видит риски перегрева на рынке потребительского кредитования, которое растет высокими темпами.

"По депозитам ситуация постепенно меняется, а по необеспеченным потребительским кредитам ситуация пока меняется не быстро. Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами – за девять месяцев с начала года 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше – уже опасный рост закредитованности. Конечно, кредитные ставки со скрипом, но тоже повышаются вслед за ключевой, но вот высокие инфляционные ожидания, о которых мы говорили, делают для людей эти кредиты все равно привлекательными, несмотря на повышение ставок", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Сегодня стало известно, что Сбербанк третий раз за год повысил ставки по ипотечным кредитам. Базовая ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 8,8% (повышение составило 0,4%), при покупке готового жилья – 9,1% (повышение на 0,6%).