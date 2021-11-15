15 Ноября 2021
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Экономика В России
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Набиуллина заявила об опасном росте закредитованности россиян необеспеченными займами

Банк России видит риски перегрева на рынке потребительского кредитования, которое растет высокими темпами.

"По депозитам ситуация постепенно меняется, а по необеспеченным потребительским кредитам ситуация пока меняется не быстро. Потребительское кредитование продолжает расти высокими темпами – за девять месяцев с начала года 16%. Это не очень хорошо, потому что дальше – уже опасный рост закредитованности. Конечно, кредитные ставки со скрипом, но тоже повышаются вслед за ключевой, но вот высокие инфляционные ожидания, о которых мы говорили, делают для людей эти кредиты все равно привлекательными, несмотря на повышение ставок", - заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая в Госдуме.

Сегодня стало известно, что Сбербанк третий раз за год повысил ставки по ипотечным кредитам. Базовая ставка при покупке строящегося жилья теперь составляет 8,8% (повышение составило 0,4%), при покупке готового жилья – 9,1% (повышение на 0,6%).

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Теги: эльвира набиуллина, необеспеченные кредиты, закредитованность



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