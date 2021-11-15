15 Ноября 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
сургут (2007) | Фото: Накануне.ru

В Сургуте появятся три новые клиники

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась о том, появятся ли в Сургуте новые больницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За пять лет в Сургуте введены семь объектов здравоохранения. В 2020 г. завершена реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену, открыты специализированные амбулаторные центры. В декабре 2021 г. ожидаем открытие перинатального центра, где будет поликлиническое отделение. Используемое сегодня помещение останется у центра", - сказала губернатор.

Кроме того, началось проектирование ещё трёх учреждений.

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Теги: Наталья Комарова, пресс-конференция, больница, Сургут



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