В Сургуте появятся три новые клиники

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции высказалась о том, появятся ли в Сургуте новые больницы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"За пять лет в Сургуте введены семь объектов здравоохранения. В 2020 г. завершена реконструкция поликлиники на 425 посещений в смену, открыты специализированные амбулаторные центры. В декабре 2021 г. ожидаем открытие перинатального центра, где будет поликлиническое отделение. Используемое сегодня помещение останется у центра", - сказала губернатор.

Кроме того, началось проектирование ещё трёх учреждений.