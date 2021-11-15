В Челябинске за нарушение масочного режима на жителей составили 138 протоколов

В Челябинске составили 138 протоколов на граждан за нарушение масочного режима. Об этом на аппаратном совещании в мэрии сообщил заместитель главы города по экономическому развитию и инвестициям Игорь Постнов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проверки прошли 6 648 предприятиях, в том числе в торгово-развлекательных комплексах и торговых центрах.

Также за прошедшую неделю проверили было проверено 41 развлекательное заведение. Составлено четыре протокола за осуществление деятельности после 23.00 и реализацию кальянов.