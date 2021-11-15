Губернатор Югры заявила о том, что закон об "обнулении" сроков "её не касается"

Губернатор Югры Наталья Комарова на пресс-конференции прокомментировала возможную "ликвидацию" округа после принятия нового закона о власти, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Напомним, Госдума в первом чтении приняла закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" ("за" – 317 голосов, "против" – 66, воздержались – 12). Авторы – депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас – считают, что документ приводит устройство публичной власти в соответствие с обновленной Конституцией. Но критики видят в законе желание уйти от федерализма в пользу централизованного унитарного государства.

Из закона, отметила автор вопроса, "ушли" слова о том, что устройство субъекта определяют местные законы, а федеральные нормы говорят о том, то округ входит в "большую" Тюменскую область.

"А точно есть такая часть закона, которую можно интерпретировать именно так? Здесь важна ссылка на то, что при принятии закона в редакции автора нужна синхронизация с бюджетным законодательством. У нас в стране две такие "сложные" территории: Архангельская область и Ненецкий АО, а также "тюменская матрёшка". Я переговорила с авторами законопроекта. 85 равноправных регионов страны – понятие, закреплённое в Конституции. Если в законе будут изменены положения федерального бюджетного законодательства, никаких послаблений самостоятельности АО, входящих в области, не предвидится. Мы поручили нашим депутатам Госдумы работать над тем, чтобы положение регионов не ухудшилась", - сказала Комарова.

По её мнению, закон об "обнулении" губернаторских сроков "её не касается".

"Быть губернатором – моя работа. Никто не смотрит на работе, срок – не срок, один, два. Вопрос в том, будет ли востребовано моё видение ситуации. Решение передаётся федеральным центром "на откуп" губернаторам. Я не буду препятствовать, если законодатель решит ограничить работу главы региона одним или двумя сроками", - сказала Комарова.