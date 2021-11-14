14 Ноября 2021
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Образование В России
Глобус (2020) | Фото: Накануне.RU

Шойгу предложил включить географию во вступительные экзамены в вузах

Географию необходимо включить в число вступительных испытаний при поступлении в вузы. Об этом заявил президент Русского географического общества, министр обороны России Сергей Шойгу.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Минобороны РФ, заявление Шойгу сделал в воскресенье во время проведения Географического диктанта.

"Предлагаю ректорам вузов включить этот предмет во вступительные испытания, а абитуриентов – не бояться сдавать его", - отметил министр.

По его словам, две недели назад в МГУ уже принято решение о необходимости сдавать географию при поступлении на 11 факультетов, а не на один, как это было раньше.

В сентябре Шойгу, говоря о строительстве новые городов в Сибири, отмечал, что они могут появиться между Братском и Красноярском.

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Теги: Шойгу, экзамены, география



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