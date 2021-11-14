14 Ноября 2021
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Коллаж, QR-код в ТЦ, сертификат о вакцинации (2021) | Фото: Накануне.RU

Страницу Госдумы в Instagram взорвали десятки тысяч гневных комментариев о QR-кодах

Пост о QR-кодах на странице Госдумы в Instagram вызвал огромный всплеск активности пользователей. Оставлено уже более 60 тыс. комментариев, подавляющее большинство из которых резко отрицательные.
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Накануне Правительство РФ внесло в Госдуму новые инициативы по использованию QR-кодов в общественных местах и транспорте, которые фактически узаконивают режим апартеида.

В комментариях это называют фашизмом, сегрегацией, принудительной медициной, QRепостным правом.

Как пишет телеграм-канал "Незыгарь", QR-код запатентован лишь как способ цифровой маркировки товара, и законодательством не установлена обязанность граждан получать их. Введение этих цифровых кодов и принуждение к их получению и предъявлению нарушает множество федеральных законов и статей Конституции.

"Может, вообще отменить паспорта, если есть такой удобный инструмент, как QR- коды? А заодно и Конституцию окончательно отменить, все равно никто на нее внимания уже не обращает?" - написала депутат Госдумы от КПРФ, председатель комитета Государственной Думы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина.

Она также поинтересовалась, если ли QR-коды у вице-премьера Татьяны Голиковой и премьера Михаила Мишустина.

Самое интересное, что вакцинация, для продвижения которой и ради победы над ковидом будто бы и вводятся QR-коды, не оказывает никакого эффекта на снижение заболеваемости и смертности.

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Теги: QR-код, Госдума



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