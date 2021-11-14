В Магаданской области пассажирский автобус опрокинулся с дороги

В Магаданской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, по предварительным данным, на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

Прокуратура Хасынского района разбирается в причинах инцидента. К проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми проводится осмотр места аварии.

"Оценка действиям перевозчика, организации, обслуживающей автодорогу, и сотрудникам Госавтоинспекции будет дана по результатам проверочных мероприятий", - добавили в надзорном ведомстве.