14 Ноября 2021
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Скорая помощь (2019) | Фото: Накануне.RU

В Магаданской области пассажирский автобус опрокинулся с дороги

В Магаданской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили Накануне.RU в региональной прокуратуре, по предварительным данным, на перевале Дедушкина лысина водитель не справился с управлением, что привело к опрокидыванию транспортного средства с проезжей части. По словам очевидцев, серьезных травм пассажиры и водитель не получили.

Прокуратура Хасынского района разбирается в причинах инцидента. К проведению проверки привлечены сотрудники регионального УГИБДД, которыми проводится осмотр места аварии.

"Оценка действиям перевозчика, организации, обслуживающей автодорогу, и сотрудникам Госавтоинспекции будет дана по результатам проверочных мероприятий", - добавили в надзорном ведомстве.

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Теги: автобус, прокуратура, ДТП



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