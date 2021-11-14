Британский МИД: Россия несет ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе

Глава британского Министерства иностранных дел Лиз Трасс возложила на Россию ответственность за ситуацию на белорусско-польской границе.

По ее словам, "Россия несет здесь четкую ответственность".

"Они должны оказать давление на белорусские власти, с тем, чтобы прекратить кризис и начать диалог", - заявила Трасс.

Как пишет РИА Новости, министр охарактеризовала текущий миграционный кризис как "тщательно разработанный" и якобы призванный отвлечь внимание от "множества отвратительных деяний и нарушений прав человека" со стороны белорусских властей. Также Трасс пообещала оказать "поддержку своим союзникам в регионе".

Напомним, на этой неделе президент РФ Владимир Путин дал больше интервью, в котором рассказал, в частности, о своем видении ситуации на белорусско-польской границе.