28 Октября 2021
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Первый открытый агломерационный медиафорум &quot;Открытый город&quot;, Нижневартовск (2019) | Фото: Накануне.RU

В Нижневартовске появится резиденция хантыйского Деда Мороза

На территории спортивно-оздоровительного комплекса "Радуга" начнёт свою работу арт-резиденция хантыйского Деда Мороза, которая создана по инициативе МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр". Открытие запланировано на середину декабря, сообщили Накануне.RU в мэрии.

"Вартовчане смогут посетить обзорную экскурсию по Этнодеревне, познакомиться с бытом, культурой и традициями коренных народов Севера, увидеть национальные убранства, элементами которых являются настоящие оленьи рога, шкуры животных. Хочу отметить, что все элементы были изготовлены и приобретены у представителей коренных народов Севера. То есть они не декоративные, а абсолютно аутентичные, – рассказала директор МАУ Нижневартовска "Молодёжный центр" Людмила Козлова. – В рамках празднования Дня округа, в первой половине декабря, резиденцию освятят настоящие хантыйские шаманы, она станет сакральной по всем канонам малочисленных народов Севера".

В музее некоммерческой семейной (родовой) Общины коренных малочисленных народов ханты "Хунзи", расположенном в СОК "Радуга", для всех желающих проведут мастер-класс по изготовлению оберега. Запланирована развлекательная программа для детей, во время которой они смогут поучаствовать в соревнованиях по национальным видам спорта, получить подарки и продегустировать угощения народов ханты. Также юные посетители станут участниками мини-квеста, во время которого им предстоит найти хантыйского Деда Мороза, лично познакомиться с волшебником и его живыми оленями, побывать в гостях в сказочной резиденции.

Добавим, в рамках регионального конкурса инициативных проектов Нижневартовск представил концепцию модернизации СОК "Радуга" и создания на его территории Экоэтнопарка. Город, став победителем, на эти цели из окружного бюджета получил субсидию, а также средства из городской казны, всего около 20 млн руб. Они направлены на создание целой инфраструктуры для качественного отдыха горожан и гостей города. Кроме Этнодеревни, в лесном массиве будет создан самый большой в Югре веревочный парк, экотропа, территория отдыха для семей с детьми и благоустроенная зона с пирсом возле озера. Часть мероприятий уже выполнена, остальные работы продолжатся в следующем году.

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В Нижневартовске появится резиденция хантыйского Деда Мороза

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Теги: Дед Мороз, резиденция, база отдыха Радуга



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