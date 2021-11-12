Блогер-урбанист Варламов раскритиковал Тобольск: "словно вчера город бомбили"

Блогер-урбанист Илья Варламов после визита в Тобольск нелицеприятно отозвался о городе. Варламова поразил внешний вид памятников архитектуры, которых он назвал руинами. Высказывание опубликовано в Instagram-аккаунте блогера, передает корреспондент Накануне.RU.

"​​Тобольск — древний город! Он был основан в 1587 году как центр освоения Сибири, одно время был даже столицей Сибирской губернии. Понятно, что в таком городе много исторических зданий. Проблема только в том, что если знаковые объекты вроде кремля и отдельных церквей еще поддерживаются в порядке, то большинство рядовых исторических зданий лежит в руинах. Некоторые улицы выглядит так, словно вчера город бомбили. На всех руинах висят массивные мраморные доски, где золотыми буквами написано, что памятники истории и культуры охраняются государством! Доски очень дорогие и больше напоминают надгробные плиты. Я не удивлюсь, если их заказали в местном ритуальном агентстве", - пишет Варламов.

Он заявил, что в руины памятники истории и культуры превратились в последние 20 лет, поскольку никому не было дела до культуры и истории. А сейчас забота выражается в установке "дорогущих мраморных надгробий". Варламов заявил, что на этом фоне "тобольская урбанина" выглядит цинично.

"Они ставят бесконечные фонарики, лавочки, качельки. Настоящий пир во время чумы", - высказался урбанист. Состояние города Варламов назвал преступлением.

Отметим, что ранее Илья Варламов нелицеприятно отозвался о тюменцах, которые стали оскорблять его после того, как он высказался о неправильных, как ему кажется, тратах бюджетных денег в Тюмени. Она назвал их "говнохранителями". Кроме того, Варламов задел чувства тюменцев, заявив, что Тюмень - не лучший город Земли.