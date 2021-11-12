Дума Тюменской области рассмотрит законопроект о "губернаторских" льготах для бизнеса

Законопроект о дополнительных региональных налоговых льготах для малого бизнеса, внесенный губернатором Тюменской области Александром Моором, 11 ноября рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Цель нового регионального закона – поддержать предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях (по установленному перечню), наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19. В соответствии с законопроектом, в 2021 г. на 30 % снижается налоговая нагрузка на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент. В целом, предприниматели смогут сэкономить около 250 млн руб. Комитет рекомендовал законопроект к принятию. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента. Новая региональная мера поддержки касается более 20 видов предпринимательской деятельности, в том числе отдельных видов торговли и оказания бытовых услуг отметила председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

"Региональные налоговые льготы активно используются в Тюменской области для поддержки бизнеса и стимулирования развития экономики. Уверен, что этот проверенный и эффективный механизм поможет нашим предпринимателям преодолеть последствия пандемии, сохранить предприятия и рабочие места", - сказал Александр Моор.