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Экономика Тюменская область
деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

Дума Тюменской области рассмотрит законопроект о "губернаторских" льготах для бизнеса

Законопроект о дополнительных региональных налоговых льготах для малого бизнеса, внесенный губернатором Тюменской области Александром Моором, 11 ноября рассмотрели на заседании комитета по бюджету, налогам и финансам регионального парламента, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Цель нового регионального закона – поддержать предпринимателей, осуществляющих деятельность в отраслях (по установленному перечню), наиболее пострадавших от ограничений, введенных для предупреждения распространения COVID-19. В соответствии с законопроектом, в 2021 г. на 30 % снижается налоговая нагрузка на налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения "доходы", и для предпринимателей, которые используют патент. В целом, предприниматели смогут сэкономить около 250 млн руб. Комитет рекомендовал законопроект к принятию. Он будет рассмотрен на ближайшем заседании регионального парламента. Новая региональная мера поддержки касается более 20 видов предпринимательской деятельности, в том числе отдельных видов торговли и оказания бытовых услуг отметила председатель думского комитета по бюджету, налогам и финансам Оксана Величко.

"Региональные налоговые льготы активно используются в Тюменской области для поддержки бизнеса и стимулирования развития экономики. Уверен, что этот проверенный и эффективный механизм поможет нашим предпринимателям преодолеть последствия пандемии, сохранить предприятия и рабочие места", - сказал Александр Моор.

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Теги: Александр Моор, льготы, бизнес



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Ранее 28.10.2021 12:25 Мск Малый и средний бизнес Тюменской области получит налоговые льготы


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