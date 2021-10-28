Малый и средний бизнес Тюменской области получит налоговые льготы

В преддверии локдауна малый и средний бизнес в Тюменской области получит налоговые льготы, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Часть предприятий малого и среднего бизнеса получат налоговые льготы. Сегодня внёс на рассмотрение депутатов областной думы соответствующий законопроект. На 30% будут снижены ставки для предприятий, работающих по упрощенной системе налогообложения, и для тех организаций, которые используют патент. Мера распространяется на весь 2021 г.", - написал на своей странице "Вконтакте" губернатор Александр Моор.

Временные ограничения на деятельность в период нерабочих дней приведут к убыткам.

"И, в первую очередь, пострадают предприятия малого и среднего бизнеса, работающие в сфере непродовольственной торговли, общепита и услуг. Благодаря налоговым льготам они смогут снизить отчисления в бюджет региона примерно на 250 млн руб. Уверен, депутаты поддержат инициативу правительства области. Ограничения деятельности – мера вынужденная. Сейчас важно остановить распространение коронавируса. Девяти нерабочих дней, как считают врачи, будет достаточно. Вместе мы справимся с новым вызовом пандемии", - подытожил губернатор.

Напомним, в течение нерабочих дней в Тюменской области будут действовать жёсткие ограничения.

"С 30 октября по 7 ноября включительно будут закрыты все предприятия, организации региона, исключение – предприятия непрерывного цикла (сферы – энергетика, коммунальное хозяйство, службы и организации связи). Кафе, рестораны, музеи, театры, салоны красоты, ТРЦ в эти дни будут закрыты. Общепит работает "на вынос". На неделю будут закрыты школы, вузы, ссузы, места дополнительного образования. Особое внимание – группам риска, для них вводится режим самоизоляции. Это крайние меры. Мы просчитывали последствия. Статистика по коронавирусу говорит, что действующие ограничения недостаточны. Тяжело болеют даже дети. Краткосрочный локдаун – вынужденная мера", - сказал Моор.