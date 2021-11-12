12 Ноября 2021
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Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

В Челябинске возбуждено уголовное дело по ДТП, в котором погибла женщина

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина и пострадал пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, авария произошла днем 11 ноября в районе дома № 2 по улице Чоппа. Водитель Renault при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Mercedes. В результате удара от Renault отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину на остановке. Ее госпитализировали в больницу.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault.

Водитель Mercedes был с признаками опьянения, но процедуры медицинского освидетельствования отказался.

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Теги: ДТП, пешеход, остановка,



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