В Челябинске возбуждено уголовное дело по ДТП, в котором погибла женщина

В Челябинске возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором погибла женщина и пострадал пешеход.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, уголовное дело возбуждено по ч.3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Напомним, авария произошла днем 11 ноября в районе дома № 2 по улице Чоппа. Водитель Renault при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Mercedes. В результате удара от Renault отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину на остановке. Ее госпитализировали в больницу.

В результате ДТП погибла пассажирка автомобиля Renault.

Водитель Mercedes был с признаками опьянения, но процедуры медицинского освидетельствования отказался.