В Челябинске женщина, стоявшая на остановке, погибла из-за отлетевшего от машины колеса

В Челябинске в результате ДТП погибла женщина, которая стояла на остановке. После столкновения двух автомобилей в пешехода отлетели детали кузова и колесо.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД города, авария произошла днем 11 ноября в районе дома № 2 по улице Чоппа.

Водитель Renault при развороте не предоставил преимущество в движении и совершил столкновение с движущимся во встречном направлении Mercedes. В результате удара от Renault отлетели детали кузова и колесо, которые травмировали женщину на остановке.

От полученных травм женщина скончалась в больнице.

"Водитель автомобиля Mercedes, который уже задерживался сотрудниками ГИБДД и отказывался от процедуры освидетельствования на состояния опьянения и в этот раз находился с признаками опьянения. От процедуры медицинского освидетельствования на состояния опьянения от так же отказался", - рассказали в ГИБДД.