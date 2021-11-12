ФК "Урал" о победе России над Кипром: "Рады за этих голеадоров"

В футбольном клубе "Урал" отреагировали на разгромную победу сборной России над командой Кипра.

Напомним, встреча отборочного турнира к чемпионату мира-2022 состоялась накануне в Санкт-Петербурге. Игра завершилась победой россиян со счетом 6:0. Голы забили Александр Ерохин (на его счету дубль), Федор Смолов, Андрей Мостовой, Алексей Сутормин и Антон Заболотный.

В "Урале" оценили разгром киприотов.

"Поздравляем сборную России с победой! Особенно рады за этих голеадоров", - сообщает официальный Твиттер екатеринбургского клуба.

🇷🇺 Поздравляем @TeamRussia с победой! Особенно рады за этих голеадоров 👏 pic.twitter.com/8KHjdJI1DF — ФК Урал (@FCURAL) November 11, 2021

К посту прикреплены фото Смолова, Ерохина и Заболотного, которые в свое время играли и забивали за "Урал".

Напомним, следующий матч сборная России проведет в это воскресенье на выезде против команды Хорватии. Победитель получит прямую путевку на ЧМ-2022.