Звездный российский футболист может сменить команду в Серии А

Российский полузащитник итальянской «Аталанты» Алексей Миранчук готов уйти в аренду в зимнее трансферное окно, чтобы получать больше игровой практики.

Для 26-летнего российского игрока новый сезон получается не самым удачным – мало игровой практики в нынешнем клубе, и статистика здесь говорит сама за себя – всего 6 сыгранных матчей и 182 минуты в чемпионате Италии за «Аталанту», за которые Миранчук не успел отметиться ни забитыми мячами, ни голевыми передачами.

Поэтому, для обретения уверенности в собственных силах и получения большего количества игрового времени, Миранчук может сменить временно клубную прописку в Италии. И как сообщают местные футбольные инсайдеры, новой командой Алексея зимой может стать «Торино».

Этот коллектив не столь амбициозен в турнирном плане и имеет меньше шансов на реальную борьбу за чемпионство. В этом могут убедиться все те, кто знает, как скачать Винлайн с официального сайта этой известной беттинг-компании, в линии которой всегда есть котировки на имя следующего чемпиона Серии А. И там шансы нынешнего клуба Миранчука – «Аталанты», куда выше, чем вероятность завоевания титула потенциальным работодателем российского футболиста.

Впрочем, сейчас для Миранчука главное не трофеи, а практика и результативные действия, и именно по этой причине уже ближайшей зимой хавбек может отважиться на смену прописки. Ну, а беттинг-эксперты, предвкушая возможные изменения в карьере российского футболиста, уже предлагают разные любопытные варианты для пари на показатели Алексея в оставшейся части сезона. Например, можно получить эксклюзивный бонус от 1xStavka на Бетоне, выполняя необходимые условия, подробно описанные на сайте и отыграть его, заключив пари на то, что Миранчук успеет забить до конца текущего чемпионата минимум три гола в Серии А. И вероятность такого исхода, учитывая слухи о переходе россиянина в новую команду, весьма немала – более 60%, по мнению экспертов.

Напомним, что в Италию Алексей Миранчук перебрался в сентябре 2020-го года из московского «Локомотива». Сумма трансфера полузащитника на тот момент составила более 14 миллионов евро. Действующий контракт Миранчука с «Аталантой» рассчитан до лета 2024-го года.