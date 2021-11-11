СКР возбудил уголовное дело против брата Хабиба Нурмагомедова за ДТП с полицейским

В отношении брата бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова - Усмана Нурмагомедова возбуждено уголовное дело за ДТП с сотрудником полиции, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР по Республике Дагестан.

Инцидент произошел сегодня примерно в 11.30 на контрольно-пропускном посту "Аэропорт", расположенном в городе Каспийске.

"Полицейским специалистом специальной огневой группы ВОГОиП МВД России вместе с сотрудниками ГИБДД предпринята попытка остановки транспортного средства – автомашины марки "Тойота Камри" под управлением неустановленного лица без государственных регистрационных знаков и с затемненными стеклами. Автомобиль двигался в направлении аэропорта "Уйташ". Водитель транспортного средства законные требования сотрудников ДПС не выполнил, продолжив движение сбил оградительный барьер поста, после чего совершил наезд на сотрудника полиции, находящегося при исполнении своих служебных обязанностей. В результате сотруднику причинены телесные повреждения", - сообщили в СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей), предусматривающей наказание на срок до 5 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление виновного лица и привлечение его к уголовной ответственности. Расследование уголовного дела продолжается.