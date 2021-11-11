12 Ноября 2021
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Происшествия Тюменская область
Бешенство, бешенная собака, бешенное животное (2017) | Фото: https://vk.com/

В селе Тюменской области объявили карантин по бешенству животных

В селе Борки (Тюменская область) установлен карантин по бешенству животных. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

"Установить с 10 ноября 2021 года ограничительные мероприятия (карантин) по бешенству на территории эпизодического очага, расположенного в пределах границ личного подсобного хозяйства по адресу: Тюменская область, Тюменский район, село Борки, улица Павла Шарова", - говорится в документе.

Так на карантинной зоне запретили охоту, снятие шкур с трупов восприимчивых животных, лечение больных восприимчивых животных, их ввоз и вывоз, а также посещение территории посторонними лицами.

Напомним, что работу Боровской птицефабрики приостанавливают до весны 2022 года. Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия, который пройдет с ноября по январь 2022 г.

При этом возмещать ущерб из областного бюджета не планируется, поскольку поголовье птицефабрики было застраховано. Кроме того, предприятие продает зерно для корма птиц. В свою очередь работники птицефабрики планируют судиться с руководством из-за размера оклада на время простоя.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур.

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Теги: карантин, бешенство животных, село, Борки



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