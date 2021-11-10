Работники птицефабрики "Боровской" планируют судиться с руководством из-за размера оклада на время простоя

Работники птицефабрики "Боровская" планируют судиться с руководством из-за размера оклада на время простоя сообщает РБК-Тюмень со ссылкой на председателя первичной профсоюзной организации предприятия Фаузию Хисматуллину.

Выплаты будут рассчитываться исходя из размера тарифа, так как, согласно приказу, простой введен по независящим от работодателя причинам. В противном же случае они могли бы рассчитывать в среднем на сумму до 30 000 рублей.

Работники надеются добиться 2/3 от средней заработной платы за год, включая стимулирующие надбавки. В противном случае, они планируют обращаться в суд и в прокуратуру.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур. Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 года. Перед открытием Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия.