Работу Боровской птицефабрики остановили до весны 2022 года после вспышки птичьего гриппа

10 Ноября 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Старый капитализм себя исчерпал?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Тюменская область Уральский ФО
цыплята, птицефабрика (2019) | Фото: azertag.az

Работу Боровской птицефабрики остановили до весны 2022 года после вспышки птичьего гриппа

Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 года. Об этом сегодня на заседании аграрного комитета депутатам сообщил замгубернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, передает корреспондент Накануне.RU.

Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия. Он пройдет с ноября по январь 2022 г.

"По нашим расчетам, первое инкубационное яйцо поступит на фабрику весной 2022 года, затем птица будет выращиваться", – заявил Чейметов.

Возмещать ущерб из областного бюджета не планируется, поскольку поголовье птицефабрики было застраховано. Кроме того, предприятие продает зерно для корма птиц.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: Боровская, птичий грипп, Владимир Чейметов



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 10.11.2021 16:18 Мск Работники птицефабрики "Боровской" планируют судиться с руководством из-за размера оклада на время простоя


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети