Работу Боровской птицефабрики остановили до весны 2022 года после вспышки птичьего гриппа

Работу Боровской птицефабрики приостановят до весны 2022 года. Об этом сегодня на заседании аграрного комитета депутатам сообщил замгубернатора Тюменской области, директор департамента АПК Владимир Чейметов, передает корреспондент Накануне.RU.

Всероссийский институт животноводства проведет аудит предприятия. Он пройдет с ноября по январь 2022 г.

"По нашим расчетам, первое инкубационное яйцо поступит на фабрику весной 2022 года, затем птица будет выращиваться", – заявил Чейметов.

Возмещать ущерб из областного бюджета не планируется, поскольку поголовье птицефабрики было застраховано. Кроме того, предприятие продает зерно для корма птиц.

Напомним, 13 октября в регионе был установлен карантин по высокопатогенному гриппу птиц в очаге, расположенном на территории фабрики в пределах границ корпусов №1-10 производственного цеха №3. Он ограничен территорией одного цеха, изолирован и обеспечен дезинфекционными барьерами. Всего было уничтожено 4,3 млн кур.