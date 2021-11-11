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Образование Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Тюменской области продлили "дистанционку" для старшеклассников и студентов колледжей

В Тюменской области "дистанционку" для учащихся среднего и старшего звена (с пятого по 11 класс) продлили до 20 ноября, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

Также удаленно образовательные услуги продолжать оказывать в средне-специальных, профессиональных учебных заведениях и в учреждения дополнительного образования и спортивной подготовки. Изменения в постановление о режиме повышенной готовности внес губернатор Александр Моор.

"Органам местного самоуправления, департаменту образования и науки Тюменской области, департаменту физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области обеспечить: с 8 по 20 ноября 2021 года: реализацию основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования в 5–11 классах, образовательных программ среднего профессионального образования, программ профессионального обучения, дополнительных общеобразовательных программ, а также программ спортивной подготовки с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий", - говорится в документе.

Также учащимся из малоимущих семей, с ограниченными возможностями здоровья необходимо обеспечить выдачу продуктовых наборов.

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Теги: школьники, дистанционный режим, каникулы, коронавирус



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