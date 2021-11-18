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Политика Тюменская область Уральский ФО
пустой класс, класс, школа (2016) | Фото: elitefon.ru

В Тюменской области с 22 ноября отменяют "дистанционку" для старшеклассников и студентов колледжей

В Тюменской области с 22 ноября отменяют "дистанционку" для учащихся среднего и старшего звена (с пятого по 11 класс) и студентов учреждений среднего профессионального образования, сообщили Накануне.RU в региональном оперштабе.

"С понедельника школьники 5-11 (12) классов и студенты учреждений среднего профессионального образования возвращаются к привычному формату обучения. Также возобновляется работа кружков и секций по программам дополнительного образования. На дистанционном обучении остаются студенты вузов до улучшения эпидемиологической обстановки в регионе", - сообщил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер.

На дистанционное обучение школьников перевели после осенних каникул из-за осложнившейся эпидемиологической ситуации.



Теги: школьники, дистанционный режим, каникулы, коронавирус



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