Суд Москвы арестовал преподавателя ВШЭ и МГУ, обвиняемого в педофилии

В Москве суд заключил под стражу преподавателя математики Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ Евгения Золина по делу о педофилии.

По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 6 и 11 лет.

Предполагается, что преступления Золин совершал в своей квартире в Подмосковье в январе и июле. Свою вину он не признает, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию, который собиралась внести в Госдуму "Единая Россия".