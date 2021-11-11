11 Ноября 2021
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Происшествия В России Москва
педофилия (2013) | Фото:

Суд Москвы арестовал преподавателя ВШЭ и МГУ, обвиняемого в педофилии

В Москве суд заключил под стражу преподавателя математики Высшей школы экономики (ВШЭ) и МГУ Евгения Золина по делу о педофилии.

По версии следствия, мужчина совершал насильственные действия сексуального характера в отношении девочек 6 и 11 лет.

Предполагается, что преступления Золин совершал в своей квартире в Подмосковье в январе и июле. Свою вину он не признает, сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что правительство поддержало законопроект о пожизненном наказании за педофилию, который собиралась внести в Госдуму "Единая Россия".

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Теги: педофилия, преподаватель вшэ, педофил



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