Проректор ОмГМУ обвинил умершего от ковида привитого доцента, что она купила сертификат

Проректор по региональному развитию здравоохранения Омского государственного медицинского университета Николай Николаев обвинил умершую от ковида привитую доцента кафедры акушерства и Ольгу Широкову в том, что она купила сертификат о вакцинации. Об этом сообщает "Омскинформ".

Он заявил, что у него есть "все основания" считать, что она умерла "по собственной вине".

"С нашей стороны будет абсолютно бесчестно и неправильно говорить о том, что этот человек привился и умер, потому что это неправда. Вакцинированные люди так не болеют", - сказал Николаев.

Он доказывает это тем, что в вузе умерли 6 человек, и они были невакцинированные, а вакцинированные не умирают. Интересно, знаком ли Николаев с тем, что в самых привитых регионах даже официальная ковидная смертность практически такая же, как и в самых непривитых?

При этом он попросил избежать обсуждения причин смерти Широковой. К сожалению, проректор к себе это не относит.

Недавно глава НИЦ им. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что 80% россиян, тяжело заболевших после вакцинации "Спутником", купили сертификаты. Его призвали предъявить доказательства, но этого сделано не было.