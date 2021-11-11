Это все эмоции: Глава Каменска-Уральского объяснил слова зама, предложившего невакцинированным уехать из России

Глава Каменск-Уральского городского округа Алексей Герасимов пояснил заявление заместителя главы администрации Дениса Нестерова, который предложил всем противникам вакцинации от коронавируса уехать из страны.

"Понимаю, почему конкретное высказывание вызвало такой резонанс. Очевидно, оно неправильное. Речь идет о наших людях, которыми мы дорожим, заботимся об их здоровье. Полагаю, злую шутку с Денисом Николаевичем сыграли эмоции. В целом же он говорил о той ответственности, которую сегодня несет каждый член нашего общества по отношению к окружающим. Все наши усилия направлены на то, чтобы люди получили защиту от это страшной болезни. И от того, насколько ответственно все наши жители будут относиться к мерам противодействия коронавирусу, к прививкам, зависит многие человеческие жизни", - пояснил Накануне.RU Герасимов.

Напомним, что свое громкое заявление Нестеров сделал на недавней пресс-конференции. В своем выступлении он задался вопросом, почему те, кто поставил прививку, должны подвергать свою жизнь риску из-за не прошедших вакцинацию. Он также спросил, почему рядом с ним находятся "те люди, кто не хочет выполнять эти правила".

"А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? То есть, в обратную сторону давайте посмотрим. Если мы прошли вакцинацию, если мы прошли ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в России, в Свердловской области, в городе Каменске-Уральском. Не хотите выполнять правила? Ну, значит переезжайте там, не знаю. Откуда они пишут-то обычно? С Канады, с Белоруссии? Откуда нам пишут обычно такие посты? Это вроде наши?" - добавил Денис Нестеров.

Отметим, что недавно жители Каменска-Уральского записали ролик, в котором обратились к прокурору Свердловской области. Они потребовали проверить указ губернатора Евгения Куйвашева, регламентирующий введение ограничений для непривитых, на предмет соответствия Конституции и законам России. Также уральцы призвали отменить введенные указом ограничения.

А еще раньше в Каменске-Уральском мужчина получил срок за применение насилия к полицейскому. Силовик просил его надеть маску в общественном месте.