Уральский чиновник призвал всех, кто не хочет прививаться, уезжать из России

Заместитель главы администрации Каменска-Уральского Денис Нестеров призвал тех, кто не хочет делать себе прививку от коронавируса, уезжать из России. Об этом чиновник заявил на недавней пресс-конференции.

"А почему те, кто провакцинировался, должны подвергать свою жизнь риску рядом с невакцинированными? То есть, в обратную сторону давайте посмотрим. Если мы прошли вакцинацию, если мы прошли ревакцинацию, мы действуем в соответствии с теми правилами, которые установлены в России, в Свердловской области, в городе Каменске-Уральском", - считает Нестеров.

Он задался вопросом: почему рядом с ним находятся "те люди, кто не хочет выполнять эти правила".

"Не хотите выполнять правила? Ну, значит переезжайте там, не знаю. Откуда они пишут-то обычно? С Канады, с Белоруссии? Откуда нам пишут обычно такие посты? Это вроде наши?", - добавил Денис Нестеров.

Стоит отметить, что недавно жители Каменска-Уральского записали ролик, в котором обратились к прокурору Свердловской области. Они потребовали проверить указ губернатора Евгения Куйвашева, регламентирующий введение ограничений для непривитых на предмет соответствия Конституции и законам России. Также уральцы призвали отменить введенные указом ограничения.

А еще раньше в Каменске-Уральском мужчина получил срок за применение насилия к полицейскому. Силовик просил его надеть маску в общественном месте.