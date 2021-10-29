29 Октября 2021
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Полицейские (2020) | Фото: Накануне.RU

Уралец получил срок за нападение на полицейского, просившего его надеть маску

Житель Среднего Урала получил срок за применение насилия к полицейскому. Силовик просил его надеть маску в общественном месте.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, все случилось 16 февраля этого года: 41-летний мужчина со своим знакомым в пьяном состоянии шли по проспекту Победы в Каменске-Уральском, направляясь в продуктовый магазин. Их крики и громкий смех привлекли внимание находившегося неподалеку наряда патрульно-постовой службы полиции.

Стражи порядка заметили, что, заходя в магазин (где в нынешних условиях обязательно ношение средств индивидуальной защиты), мужчины не надели маски. Уже в торговой точке полицейские подошли к гражданам, разъяснили им, что ношение СИЗ в общественных местах является обязательным, и попросили мужчин надеть маски. Однако один из приятелей категорически отказался ее надевать.

Силовики предложили ему выйти на улицу и проследовать в служебный автомобиль для установления личности и составления протокола об административном нарушении. На улице уралец вдруг стал вести себя агрессивно, применив физическое насилие к одному из полицейских.

Надпись в магазине "вход в масках"(2020)|Фото: Накануне.RU

За эту выходку суд назначил ему два года лишения свободы условно и взыскал 30 тысяч рублей в пользу пострадавшего - в качестве компенсации морального вреда.

А вот как прокомментировал этот инцидент глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

"Сейчас наступили такие времена, причем не только в нашей стране, но и во всем мире, когда сотрудникам полиции надо сказать спасибо за то, что некоторых недопонимающих всю опасность COVID-19 людей они предупреждают о необходимости в общественных местах надевать средства защиты, чтобы не подвергать опасности других. Теперь гражданину Приходько, так зовут нашего антигероя, есть время подумать над тем, как впредь вести себя при виде представителя МВД. Необходимо отметить, что за нарушение так называемого масочного режима мужчина также был привлечен к административной ответственности", - рассказал полковник Горелых.

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Уралец получил срок за нападение на полицейского, просившего его надеть маску

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Теги: полицейский, нападение, маска, суд, приговор



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