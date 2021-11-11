УВЗ и УрГУПС договорились о сетевой форме реализации образовательных программ

Уралвагонзавод и Уральский университет путей сообщения подписали договор о сетевой форме реализации образовательных программ. Подписи под документом поставили заместитель директора по персоналу УВЗ Ирина Артамонова и проректор по учебной работе и связям с производством УрГУПС Нина Сирина.

Сотрудничество между Уралвагонзаводом и Уральским университетом путей сообщения как социальными партнерами активно развивается с начала 90-х годов ХХ века, когда на предприятии была создана базовая кафедра "Вагоны" для подготовки специалистов по программам высшего образования - по востребованным для предприятия профессиям. И сегодня стороны реализуют целый ряд совместных образовательных проектов.

Подписанный договор выводит уже сложившиеся деловые отношения на новый, более высокий уровень. Он предполагает подготовку специалистов по программам средне-специального образования по актуальным для предприятия профессиям в области вагоностроения. После завершения учебы молодые специалисты смогут профессионально реализоваться в цехах вагоностроительного и металлургического производства Уралвагонзавода, работая технологами, руководителями участков, служб и т.д.

Учитывая, что филиал УрГУПС находится в Нижнем Тагиле, данный документ гарантирует не только подготовку кадров, но и привлечение преподавателей на стажировку в подразделениях предприятия. Специалисты Уралвагонзавода со своей стороны примут участие в программах преподаваний, в государственных экзаменационных комиссиях. Кроме того, будет использоваться совместная материально-техническая база, в том числе и объекты социальной сферы градообразующего предприятия. Так, например, на заводском стадионе, который сертифицирован на проведение соревнований любого уровня, для студентов организуют занятия по физической культуре.

"Произошло крайне важное событие. Мы вышли на новый уровень развития отношений в области подготовки инженерных кадров с нашим давним стратегическим партнером – Уральским госуниверситетом путей сообщения. И возлагаем очень серьезные надежды на долгое и эффективное взаимодействие в интересах не только предприятия и вуза, но и молодых специалистов", - отметила заместитель директора по персоналу Уралвагонзавода Ирина Артамонова.

"Уралвагонзавод и УрГУПС связывают серьезные проекты. Я имею в виду подготовку студентов в вузе, послевузовское образование, аспирантуру. Очень много наших учеников, успешно защитившихся, работают на УВЗ. Есть достойные результаты и в науке. И я надеюсь, что после подписания договора будет новая отправная точка, новые победы, новые успехи", - рассказала проректор по учебной работе и связям с производством Уральского государственного университета путей сообщения Нина Сирина.