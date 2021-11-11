Студентам ЮУрГУ заплатят по 3 тысячи рублей за прививку от коронавируса

Студенты Южно-Уральского государственного университета, поставившие прививку от коронавируса, получат по 3 тыс. рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе вуза.

Единовременную материальную помощь к стипендии смогут получить студенты очной формы обучения. При этом выплату в размере 3 тыс. рублей (до вычета НДФЛ) получат и бюджетники, и студенты, обучающиеся на контрактной основе.

Для получения выплаты нужен QR-код о вакцинации с сайта Госуслуги.