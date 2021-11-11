ЕС 15 ноября рассмотрит новые санкции против Белоруссии

Главы МИД стран Евросоюза рассмотрят расширение санкций в отношении Белоруссии 15 ноября. Об этом сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, пишет Regnum.

Формальным поводом для новых ограничительных мер стал миграционный кризис на белорусско-польской границе, в эскалации которого Евросоюз обвиняет Минск.

Напомним, на границе скопилось несколько тысяч беженцев с Ближнего Востока, желающих нелегально попасть в ЕС.

По данным Bloomberg, Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в начале декабря из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Попасть под ограничительные меры также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Как считает ЕС, данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей.