ЕС рассматривает возможность введения санкций против "Аэрофлота"

Евросоюз рассматривает возможность введения санкций против авиакомпании "Аэрофлот" в начале декабря текущего года из-за ситуации на польско-белорусской границе.

Попасть под ограничительные меры, кроме российского перевозчика также может турецкая авиакомпания Turkish Airlines. Как считает ЕС, данные компании занимаются перевозкой в Минск мигрантов из стран Ближнего Востока, которые затем пытаются перейти границу с Польшей, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил в Сейме, что президент Белоруссии Александр Лукашенко "имеет руководителя в Москве в лице Владимира Путина" и реализует его сценарий. Так он прокомментировал действия мигрантов на восточной границе.

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