В мэрию Кыштыма подали уведомление на митинг против QR-кодов и принуждения к вакцинации

В администрацию Кыштыма подали уведомление о проведении митинга против введения QR-кодов и принудительной вакцинации, передает корреспондент Накануне.RU.

Акцию протеста планируется провести 21 ноября на площади Карла Маркса, напротив администрации города. Планируется, что в нем примут участие до 450 человек.

"По окончании мероприятия планируется подписание участниками резолюции, которая будет направлена в местные, областные и федеральные органы исполнительной власти", - говорится в уведомлении, которое опубликовал на своей странице в соцсети Владимир Секретов.

Он рассказал, что в администрации города уведомление приняли и зарегистрировали.

"По закону о митингах сроки согласования 10-15 дней. Так что ждем ответа. Данный пост является оповещением населения о процессе согласования митинга. Не является агитацией и приглашением к участию в митинге", - подчеркнул Владимир Секретов.

Напомним, в Челябинской области с 11 октября введена обязательная вакцинация против коронавирусной инфекции. Мера коснулась муниципальных и государственных служащих, сотрудников сферы образования, медицины, торговли и обслуживания.

21 октября в регионе было принято решение об ужесточении ограничительных мероприятий. Нерабочие дни в регионе введены с 30 октября по 12 ноября. С 30 октября вход в торгово-развлекательные комплексы Южного Урала будет осуществляться по действующему QR-коду. С этого же дня пребывание в санаториях и на базах отдыха допускается только при наличии действующего QR-кода. С 25 октября в ночное время запрещается оказание услуг общественного питания, кроме обслуживания на вынос и доставки заказов.

QR-коды необходимы для посещения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, спортивных и иных мероприятий в закрытых помещениях с любым количеством присутствующих. С 8 ноября QR-коды нужны для посещения объектов розничной торговли с площадью торгового зала более 400 кв. м, для посещения парикмахерских, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, фитнес-центров, физкультурно-оздоровительных комплексов, бассейнов и иных объектов, а с 1 декабря 2021 года по 9 января 2022 года для посещения ресторанов, кафе, столовых и баров.