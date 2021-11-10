10 Ноября 2021
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наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

18 сотрудников ФСИН уволены после публикации архивов с пытками заключенных в Саратовской области

Из управления ФСИН по Саратовской области уволены 18 сотрудников, еще 11 "привлечены к строжайшей дисциплинарной ответственности", возбуждено пять уголовных дел после публикации видеоархива с пытками и изнасилованиями заключенных. Предположительно, видеозаписи сделаны в тюремной туберкулезной больнице региона.
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"Мы сделаем все, чтобы разобраться и сделать соответствующие выводы, уверен, что в будущем такого не повторится", - заявил в эфире "ГТРК-Саратов" врио начальника ГУ ФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин.

Впрочем, правозащитники из организации Gulagu.net, опубликовавшие сегодня уже вторую часть архива, сомневаются в реальности намерений Ефракина. "О как! Экс-начальник оперативного управления ГУФСИН Красноярского края, зам.начальника ГОУ ФСИН и пока врио начальника УФСИН по Саратовской области Антон Ефаркин пытается нас убедить, что они так больше не будут. Тот самый, кто нам отписки присылал по Саратову в том году. Верим?", - пишет руководитель правозащитников Владимир Осечкин в своем Telegram-канале.

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Теги: фсин, пытки, заключенные, уголовное дело, архив, правозащитники



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